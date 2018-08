La compagnie du créateur Olivier Dufour déclare faillite

Surmené, le réputé créateur Olivier Dufour a été forcé de déclarer la faillite de son entreprise, Dufour - Maison de création, fondée à Québec il y a 18 ans.

La boîte multimédia, que l’on connaît notamment à Québec pour «Le Chemin qui marche» et «Le Mur du son», a été mise en faillite le 1er août dernier.

Ses dettes s’élèvent à près de 640 000$, selon le bilan effectué par la firme Raymond Chabot. Olivier Dufour figure lui-même dans la liste des plus importants créanciers.

Pour le fondateur, président et concepteur principal de l’entreprise, c’est le choc. Rien ne le destinait à prendre cette voie, soutient-il en entrevue avec «Le Journal de Québec».

«Des tempêtes, on en a eu. Et je me suis dit que jamais je n’abandonnerai. Jamais je ne ferai faillite. Parce que ce n’est pas une entreprise. C’est moi. Abandonner ça, c’était abandonner une partie de qui je suis.»

La vie en a toutefois décidé autrement. Le rythme effréné de ses ambitions professionnelles a eu raison de sa santé, au cours des derniers mois.

«Je n’ai pas pris le temps de m’arrêter», reconnaît-il aujourd’hui.

Développer l’Asie

Installée dans la capitale en 2000, Dufour - Maison de création s’est spécialisée durant des années dans la réalisation de spectacles pour divers clients.

En 2015, la boîte s’est mise à développer ses propres productions qu’elle souhaitait exporter à l’échelle internationale, sans avoir recours aux subventions.

L’Asie a été ciblée. Et Olivier Dufour s’est mis à voyager, «tous les mois, des fois, deux fois par mois», pour présenter ses concepts et tenter de trouver des partenaires.

L’expérience a été épuisante, concède-t-il. Le producteur affirme avoir notamment sous-estimé le temps qu’il fallait avant de conclure officiellement des ententes, qui auraient pu être extrêmement bénéfiques pour l’entreprise.

En mai, Olivier Dufour éprouve de la difficulté à respirer. «Je pensais que j’avais chopé un virus», lance-t-il.

L’homme de 45 ans se soumet à une batterie de tests, à l’issue desquels son médecin conclut à... un épuisement.

«Au bout du rouleau»

«Ma doc m’a dit: “Olivier, tu es au bout du rouleau. Tu ne t’en rends pas compte, parce que tu es habitué. Mais c’est sévère, c’est avancé”», relate-t-il.

Le créateur accepte difficilement le diagnostic. «Ça ne se pouvait pas. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là, je suis capable d’en prendre», plaide-t-il.

Mais son état le rattrape. «Ça a dégénéré. Ça a empiré beaucoup. Mes défenses et mon adrénaline sont tombées», confie-t-il en soupirant.

Olivier Dufour a dû entendre raison. La compagnie a remercié des employés et a rencontré ses créanciers. Les négociations en cours avec l’Asie ont été suspendues. Et la faillite a été déclarée.

Quelques spectacles produits par Dufour - Maison de création

Le Chemin qui marche

Présenté en 2008 dans le cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec, l’événement spectacle réunissait notamment Moby, DJ Champion et Bran Van 3000.

Les Chemins invisibles

Olivier Dufour a conçu et mis en scène «Le Royaume de tôle», le troisième chapitre du spectacle extérieur gratuit du Cirque du Soleil, présenté à Québec à l’été 2011.

Le Mur du son

Créé à Montréal à l’été 2009 dans le cadre du Festival Juste pour rire, «Le Mur du son» réunissait un chœur de 300 chanteurs sur un gigantesque échafaudage. Le spectacle multimédia a aussi été présenté à Québec, en juillet 2010, et à Lausanne, en 2012.

Champions!

Fresque fusionnant l’art et le sport, présentée en 2015 en Suisse pour le 100e anniversaire du Comité international olympique.

Le Tattoo militaire

Olivier Dufour a signé la conception artistique du «Tattoo militaire» de 2005 à 2010, dans le cadre du Festival international des musiques militaires de Québec.