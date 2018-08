La fumée de feux de forêt rend le ciel aussi sombre qu'en pleine nuit

Les feux de forêt qui ravagent la Colombie-Britannique ces jours-ci dégagent d'importants panaches de fumée qui vont jusqu'à obscurcir le ciel, au point où l'on se croirait par endroits en pleine nuit au milieu de la journée.

Des images partagées sur Facebook par Kiff Woolnough, un citoyen de Vanderhoof, une localité située dans le centre de la Colombie-Britannique, montrent un ciel complètement noir et une visibilité digne du milieu de la nuit, alors qu'il rentrait chez lui en voiture aux environs de 16h.

La fumée noire et épaisse provenant d'un important brasier couvrant plus de 50 000 hectares situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Vanderhoof.

«Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. C'était si sombre... on ne pouvait pas voir dans les fourrés, si par exemple, un animal s'en venait. J'ai ralenti. Ça me dépassait un peu», a raconté M. Woolnough au «Vancouver Sun».

Une porte-parole du Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique a expliqué au quotidien local que les incendies sont généralement plus actifs entre 16h et 19h, puisque la végétation a le temps de sécher en journée, ce qui peut expliquer la densité de la fumée.

Des centaines de pompiers forestiers sont présentement déployés en Colombie-Britannique pour combattre les centaines d'incendies qui ravagent le territoire. Devant l'urgence de la situation, le gouvernement fédéral a annoncé, lundi, le déploiement prochain de 200 militaires dans la province.