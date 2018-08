Le thème du troisième lien a déchainé les passions entre les jouteurs mardi entre ceux qui sont pour le projet et ceux qui pensent qui sont un peu moins convaincus...

«On sait que c’est très populaire à Montréal de se moquer des gens de Québec qui parlent de leur circulation mais en fait il y a un réel besoin de ce troisième lien pour la simple et bonne raison que le pont de Québec est dans un état lamentable», a avancé Thomas Mulcair qui a vécu dans la région de la Capitale-Nationale pendant plusieurs années.

«Il pourrait être fermé à tout moment et il faut commencer à planifier.»

Cet argument n’a pas été du goût de Caroline St-Hilaire qui pense que la démonstration de la congestion réelle dans la région de Québec n’a pas été faite.

«Avant de prendre un engagement comme ça, avant de dire à l’ensemble du Québec "vous allez payer pour une infrastructure pour qu’il y ait une décongestion du trafic", la démonstration je ne l’ai pas vu. Donc avant de faire un chèque, il va falloir qu’on me démontre un petit plus que ça», a-t-elle lancé.

Résident de Québec, Jonathan Trudeau lui a rétorqué que la construction du pont Champlain était elle aussi en partie financée par les Québécois.

«Est-ce qu’avec le pont Champlain on nous a démontré des choses? Quand on parle du troisième lien à Québec, on devrait parler du deuxième lien et demi parce que le pont de Québec tombe en ruines!», a-t-il dit.

«À Québec quand il y a des investissements, que ce soit le centre Vidéotron ou le troisième lien, on se fait toujours dire "un instant, c’est tout le Québec qui va payer pour quelque chose à Québec". Alors que quand c’est pour l’Orchestre symphonique à Montréal, quand c’est pour le métro, quand c’est pour le REM, quand c’est pour la toile du Stade olympique, ça c’est correct!»

