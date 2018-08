La promesse de la CAQ de financer un tarif unique de 8,05 $ par jour pour les CPE en renégociant l’entente avec les médecins spécialistes est une «promesse de chicane», soutient l’analyste politique à «La Joute» Thomas Mulcair.

L’ancien politicien se dit pourtant en accord avec le retour à un tarif unique et qualifie la décision des libéraux de modifier ce tarif d’une des plus «graves erreurs politiques de la dernière décennie». C’est lorsque François Legault promet qu’il financera sa promesse en rouvrant l’entente négociée avec les médecins spécialistes que M. Mulcair proteste.

«La vérité, c’est qu’il n’y a aucun gouvernement qui va arriver et couper 80 000 $ aux médecins spécialistes. Ça n’arrivera pas, ce n’est pas vrai!», tranche-t-il.

Un argument sur lequel est en accord l’analyste politique Jonathan Trudeau, qui estime que la CAQ veut «faire des points politiques sur le dos des médecins spécialistes».

«On va annoncer à gauche et à droite de nouveaux investissements, mais encore faut-il qu’on aille des revenus, avertit-il. Les médecins sont devenus la cible favorite au Québec. Au lieu de parler des problèmes du système et de faire des débats qui seraient un peu plus complexes, on y va dans la facilité et c’est devenu facile de faire des points politiques sur le dos des médecins.»

L’ancienne mairesse de Longueuil Caroline St-Hilaire estime tout de même que François Legault fait bien de ramener la question du salaire des médecins spécialistes sur le débat public, même si la renégociation de l’entente pour économiser 80 000 $ est loin d’être chose faite.

«Qu’est-ce qui est pire? Un premier ministre qui promet qu’il ne touchera pas au tarif unique ou un quelqu’un qui dit qu’il va faire un effort pour renégocier une entente pour que ça vous plaise? Moi je préfère quelqu’un qui essaie quelque chose», avance-t-elle.