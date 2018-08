Labeaume salue la «rigueur» du gouvernement

Régis Labeaume est sorti tout sourire d’une rencontre politique, mardi après-midi, au sujet du projet de troisième lien, saluant la «rigueur» du gouvernement sans en dire davantage.

Les maires qui ont participé à cette rencontre du comité consultatif, convoquée la veille par la ministre déléguée aux Transports Véronyque Tremblay, se sont engagés à garder le silence jusqu’au point de presse de la ministre à 14h30. Rappelons qu’elle doit dévoiler les faits saillants de l’étude des besoins.

Peu bavard, le maire de Québec – qui a toujours prôné un troisième lien à l’ouest et non à l’est comme l’ensemble des acteurs municipaux de la région – a néanmoins laissé transparaître sa bonne humeur au sortir de la rencontre. «Moi, je dis juste une chose là-dedans. Dans tous les grands projets, ça prend de la rigueur et il y a de la rigueur, bravo !», a-t-il laissé tomber, avant de s’engouffrer dans son véhicule de fonction.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, ne semblait pas aussi emballé que son homologue. Avant la rencontre, il avait d’ailleurs critiqué le cabinet de la ministre Tremblay et son invitation à la dernière minute en pleine période de vacances estivales.

Pressé de questions dans le stationnement du MTQ à Saint-Romuald, M. Lehouillier a fini par laisser échapper ceci : «Ça dépend ce qu’on entend par rigueur mais honnêtement, il y a certains éléments intéressants mais je pense que ces éléments-là vont nous amener un bon débat pendant la campagne électorale», a-t-il laissé tomber, promettant de réagir de façon plus substantielle après le point de presse de la ministre.

«Ils nous ont demandé l’embargo jusqu’à la conférence de presse. Après, je pourrai donner mes impressions mais je ne peux rien dire pour le moment.»