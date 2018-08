Le cinéma le Clap quitte la Pyramide de Sainte-Foy

Le cinéma le Clap va quitter l’an prochain la Pyramide de Sainte-Foy, qui l’a vu naître il y a plus de trois décennies, pour une toute nouvelle adresse dans le pôle commercial du boulevard Laurier.

Dans un communiqué transmis aux médias mardi matin, le célèbre cinéma annonce qu’il va s’installer dans de nouveaux locaux dès la fin 2019 à Place Ste-Foy.

Les travaux commenceront incessamment dans les espaces laissés vacants par le restaurant L’Académie et les boutiques Omer DeSerres et Bovet tout près du boulevard Hochelaga.

Ce faisant, le Clap va pouvoir s’agrandir et se moderniser, passant de sept salles, à l’heure actuelle, à douze salles «à la fine pointe de la technologie». Chacune d’elle disposera de gradins et sera dotée «d’un très grand écran» et de «qualités acoustiques exceptionnelles».

Une page d’histoire

Le directeur général du Clap, Robin Plamondon, en convient : «c’est un changement très important».

C’est une page d’histoire qui se tourne pour l’institution de Québec qui était l’un des plus anciens et fidèles locataires de la Pyramide sur le chemin Sainte-Foy, au coeur du quartier étudiant.

Mais avec les années, il était devenu «de plus en plus évident» qu’il fallait déménager pour mettre à la page l’offre et l’adapter «aux réalités de l’exploitation cinématographique d’aujourd’hui», ajoute l’entreprise.

Avec un espace de 40 000 pieds, le nouveau Clap sera deux fois et demie plus grand que l’actuel cinéma. Malgré ces changements, le Clap promet de ne pas déroger à sa mission.

«L’accueil de multiples évènements (premières, conférences, festival) et une programmation toujours plus diversifiée nécessitaient un emplacement beaucoup plus vaste pour la poursuite de notre croissance», souligne M. Plamondon.

Le Clap était installé depuis 1985 à la Pyramide de Sainte-Foy.

Deux nouvelles adresses

Les deux prochaines années s’annoncent donc sous le signe du renouveau. Le Clap planchait déjà sur l’ajout d’une deuxième succursale de huit salles à Loretteville dont l’ouverture est programmée le 15 novembre 2018.

Le nouveau complexe de Loretteville intégrera une aire de restauration rapide de qualité et une seconde section, non alimentaire, consacrée à la vente de livres et de produits dérivés en lien avec le cinéma.

Là aussi, les salles seront munies des plus récentes technologies en termes d’équipements audiovisuels. Une salle sera destinée à la famille avec un décor coloré.