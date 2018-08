Le maire Lehouillier irrité par l’invitation de dernière minute

Le maire de Lévis n’apprécie pas du tout la «stratégie» de la ministre Véronyque Tremblay qui a convoqué les maires de la région à 24 heures d’avis, ce mardi, pour une «rencontre d’information» déterminante sur le projet de troisième lien.

Forcé de sortir de ses vacances, Gilles Lehouillier n’a pas caché sa frustration à son arrivée dans les locaux du ministère des Transports à Saint-Romuald, sur l’heure du dîner. Cette rencontre, convoquée la veille par le cabinet de la ministre déléguée aux Transports, précède une conférence de presse très attendue prévue à 14h30. La ministre doit dévoiler les faits saillants de l'étude des besoins.

Les maires concernés par le projet, selon lui, n’ont pas été consultés comme il se doit et sont mis devant le fait accompli. Ils seront informés au préalable des résultats de l'étude, sans plus, et n’ont pas non plus été invités à participer au point de presse, a-t-il déploré.

«Ce n’est pas une rencontre où on va pouvoir discuter. On nous a bien indiqué dans l’avis de convocation que c’était une rencontre d’information. L’invitation n’était pas transférable alors que lorsque je ne suis pas en devoir, la Loi sur les cités et villes est claire, c’est le maire suppléant qui assume la fonction de maire. C’est un peu bizarre...Probablement que les gens pensaient que j’allais être sur la côte est américaine», a-t-il soupiré lors d’une courte mêlée de presse.

«Le préfet de la Côte-de-Beaupré ne pourra pas être là, il est en vacances. À 24 heures d’avis, c’est un peu difficile dans la période qu’on connaît actuellement d’être prêt à participer à une rencontre. Ça ressemble à une stratégie où on nous informe puis après, on donne une conférence de presse... Au fond, on aurait été mieux de ne rien faire puisque de toute façon la conférence de presse est déjà prête», a pesté M. Lehouillier.

«Le rôle du comité consultatif, c’est de participer à la prise de décision, de participer au processus... Or, on va apprendre en même temps que vous autres les médias - une heure avant vous - ce dont il est question», a-t-il ajouté, visiblement irrité.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, est lui aussi sorti de ses vacances pour assister à cette rencontre. Souriant et détendu, il n’a pas émis de commentaires à son arrivée.