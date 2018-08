L’expulsion des élèves soupçonnés facilitera la rentrée, selon le ministre Proulx

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, affirme que la décision du Séminaire des Pères Maristes de ne pas réintégrer les élèves soupçonnés d’avoir fait circuler des photos à caractère sexuel permettra de vivre une rentrée scolaire «apaisée».

En marge d’un point de presse mardi, M. Proulx s’est dit «content que les choses bougent». «J’ai dit depuis le début qu’il fallait laisser le temps à l’école de faire son travail». La décision d’expulser les élèves soupçonnés a été annoncée par la direction du Séminaire lundi.

«Il fallait régler ça au sein du Séminaire, c’est en voie de se faire. Je suis très heureux que ça aboutisse et qu’on puisse pour la rentrée scolaire avoir une rentrée apaisée», a ajouté M. Proulx.

L’enquête policière se poursuit dans ce dossier. Aucune accusation n’a encore été portée auprès des six garçons âgés entre 12 et 13 ans arrêtés en mai pour possession et distribution de pornographie juvénile.

La direction du Séminaire avait d’abord décidé il y a quelques semaines de réintégrer les adolescents à la rentrée en attendant le dénouement de l’enquête. Cette décision avait été vivement critiquée, notamment par des parents de présumées victimes qui se seraient alors retrouvées dans la même bâtisse que les élèves sous enquête.

De son côté, M. Proulx a refusé de se prononcer sur la gestion de crise faite par la direction dans ce dossier. Il a rappelé que l’établissement avait encore des démarches à faire au cours des prochains jours afin de satisfaire aux exigences de son ministère, qui réclame notamment une mise à jour de son plan de lutte à l’intimidation.

À la suite de cet incident largement médiatisée, le regroupement Québec contre les violences sexuelles a réclamé à nouveau une loi-cadre pour lutter contre ces formes de violences au primaire et au secondaire. Le ministre Proulx, qui ne croit pas «qu’avec les lois on peut empêcher des situations comme celles-là», préfère plutôt miser sur l’éducation et la sensibilisation.