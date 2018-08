Mobilisation pour sauver une chatte errante dans Griffintown

Une chatte errante d’à peine un an qui vivait parmi les chevaux dans les écuries du quartier Griffintown a échappé à une mort certaine grâce aux bons soins de citoyennes qui la traquaient depuis trois mois.

Stéphanie Coulombe est «trappeuse». Même si elle travaille à temps plein, elle dédit entre 15 et 40 heures chaque semaine de son temps pour capturer bénévolement des chats errants ou perdus. Elle voit ensuite à leur stérilisation et, s’ils ne peuvent être réunis avec leurs maîtres, à leur adoption.

En mai dernier, Maria Krupennikova, une résidente de Griffintown, a fait appel à Mme Coulombe pour qu’elle l’aide à attraper une chatte mal en point dans les écuries du quartier.

Depuis, les deux femmes ont passé de nombreuses heures chaque semaine à ratisser le terrain pour tenter de la capturer. «On la voyait, mais on n’était pas capable de l’attraper. Chaque fois, c’était échec et mat pour la chatte», raconte Mme Coulombe.

Plus récemment, elles avaient remarqué que la chatte était enceinte.

Sauvée

Samedi dernier, alors que Mme Krupennikova faisait sa ronde pour tenter de repérer la chatte, les hurlements d’un chaton naissant, retrouvé laissé à lui-même, l’ont alertée sur le fait que la mère devait être en détresse. Stéphanie Coulombe est accourue sur les lieux pour tenter de la localiser.

«Je l’ai retrouvée par terre au soleil, étendue de son long dans les herbes longues, relate-t-elle. Elle était épuisée.»

En plus de recevoir un diagnostic de rhinotrachéite (une infection virale) sévère et de pneumonie, une radiographie a révélé qu’un chaton mort était pris dans son utérus et avait commencé à l’infecter.

Les deux femmes ont amené d’urgence l’animal à l’Hôpital vétérinaire de l’Est à Anjou. «En cinq secondes, ils nous ont dit : ‘‘on procède à la chirurgie ou on euthanasie ?’’ On s’est regardées et on s’est dit ‘‘c’est pas vrai qu’on a travaillé trois mois pour l’abandonner’’», dit Mme Coulombe.

La chatte, qui porte maintenant le nom de Pumpkin, s’en est sortie saine et sauve.

«Nous avons vraiment investi beaucoup de temps, d’efforts et d’émotions sur elle alors on a voulu lui laisser une chance. Et ça a marché alors c’était comme un miracle», lance Maria Krupennikova.

Dons

Après avoir elles-mêmes couvert les coûts de l’opération et les nuits de convalescence à l’hôpital vétérinaire, Mmes Krupennikova et Coulombe ont lancé un appel à l’aide aux citoyens touchés par l’histoire du Pumpkin.

En moins de deux jours, elles ont récolté près de 1300$ en dons sur la plateforme web GoFundMe, sur un objectif de 1100$.