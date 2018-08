«Merci à vous tous qui êtes venus nous voir et qui avez chanté et dansé avec nous! Nous avons eu une tournée incroyable!» Céline Dion a remercié ses fans, mardi sur Instagram, au terme de ses 22 concerts en Asie et en Australie. Voici 5 choses que nous retiendrons de cette tournée.

Des critiques élogieuses

Les médias australiens ont été nombreux à encenser la chanteuse, ces derniers jours. Alors qu’un journaliste du site news.com.au l’a trouvée «émouvante» et «hilarante» sur scène, une autre de broadwayworld.com a salué la voix de la Québécoise, ajoutant qu’elle avait livré un concert de stade qui avait été étonnamment intime.

Le journal The West Australian a quant à lui donné quatre étoiles au concert, citant les pièces Think Twice, All By Myself, At Seventeen, A New Day Has Come et Unison parmi les moments forts.

Très active sur Instagram

Durant sa tournée, qui s’est amorcée le 26 juin à Tokyo, Céline Dion a été très active sur son compte Instagram, publiant un message presque quotidiennement pour ses 2,5 millions d’abonnés.

Il y a quelques jours, la chanteuse a partagé une photo d’elle en train de recoudre un bas résille, en profitant pour rendre un petit hommage à sa mère. Plus tôt ce mois-ci, elle publiait une photo d’elle en vêtements de jogging, quelques heures avant son spectacle à Perth, en Australie.

Avec Katy Perry et John Farnham

Céline Dion a fait deux rencontres marquantes lors de son passage en Australie. Le 5 août dernier, la chanteuse a assisté au concert de Katy Perry, en plus de la rencontrer en coulisses.

«Une “California Girl” et une fille du Québec se rencontrent en Australie ! Tu es la meilleure Katy, merci pour ce spectacle incroyable ! Je t’aime... — Céline xx...», a écrit la chanteuse sur Instagram.

Trois jours plus tard, à Melbourne, Céline accueillait sur scène le chanteur australien John Farnham avec qui elle a chanté son gros succès des années 1980, You’re The Voice.

L’ouverture de Véronic DiCaire

C’est devenu maintenant une habitude. Pour assurer la première partie de cette tournée Asie-Pacifique, Céline a encore une fois fait appel à l’imitatrice franco-ontarienne Véronic DiCaire. Depuis qu’elle a coproduit son spectacle Voices à Las Vegas, en 2013, avec René Angélil, Céline a souvent invité l’artiste à ouvrir ses spectacles.

«Merci Véronic de partager ton incroyable talent avec nous sur cette magnifique tournée», a écrit Céline sur Instagram, il y a quelques jours.

L’imitatrice a bénéficié de cette nouvelle opportunité pour se faire de nouveaux admirateurs à l’autre bout du globe.

L’après-tournée

La chanteuse ne se tournera pas les pouces très longtemps après cette tournée.

Il y a quelques semaines, elle annonçait son retour au Colosseum de Las Vegas pour le 30 octobre prochain. Pour l’instant, 24 représentations sont à l’horaire, jusqu’au 20 janvier.

Et à moins d’avis contraire, la Québécoise devrait lancer son nouvel album anglophone d’ici la fin de l’année.

Aucune date de sortie n’a été confirmée, mais il s’agirait de son premier disque anglophone depuis Loved Me Back to Life, en 2013.

Le disque contiendra-t-il le morceau Ashes, sorti en mai dernier, et qui se retrouve dans le film Deadpool 2? La réponse dans quelques mois.