Ordonnance contre Recyclage Arctic Béluga pour démolir l’usine Belgo

Le ministère de l'Environnement du Québec enjoint par ordonnance le propriétaire du site de l'ancienne usine de papier Belgo de Shawinigan de revenir compléter le travail de démolition, de nettoyage et de réhabilitation des lieux.

Recyclage Arctic Béluga a déserté le site en 2015 laissant tout à l'abandon. L'ordonnance accorde un délai de cinq jours à Recyclage Arctic Béluga pour signifier ses intentions, 15 jours pour présenter un plan d'intervention et trois mois pour effectuer le travail.

«Le recours est un message clair, a lancé le député de Saint-Maurice Pierre Giguère au nom de la ministre de l'Environnement Isabelle Melançon. Ma collègue le dit; le principe du pollueur payeur doit s'appliquer.»

Si Recyclage Arctic Béluga ignore l'avis, c'est le ministère de l'Environnement qui va prendre le contrôle du site, terminer le travail et lui envoyer la facture dans l'espoir d'être remboursé. La même stratégie est actuellement appliquée par le ministère avec l'ancienne usine d'aluminium Aleris de Trois-Rivières.

L'usine Belgo a cessé ses opérations en 2008. Le maire de Shawinigan qualifie de «honte» l'état du site à l'entrée principale de sa ville, sur la baie de Shawinigan. Il se montre particulièrement heureux qu'à titre officiel les choses commencent à bouger. «On a l'engagement que oui ça va se faire et que oui la population de Shawinigan va enfin pouvoir se dire que l'entrée principale de la ville de Shawinigan va être une place accueillante et non pas un tas de débris comme c'est le cas actuellement», a noté Michel Angers.

De son côté, sans être en faillite, Recyclage Arctic Béluga a complètement cessé ses activités et délaissé son siège social dans le secteur Grand-Mère. La compagnie ne répond plus. On ignore donc ses intentions à l'égard de Belgo. La Ville de Shawinigan a déjà intenté des poursuites contre elle d'abord pour que soient sécurisées ses installations abandonnées et pour récupérer 45 000 $ dus en arrérages de taxes municipales.