Pattern fait l’acquisition du parc éolien au mont Sainte-Marguerite

Pattern Energy et Investissements PSP ont annoncé mardi l'acquisition du parc éolien au mont Sainte-Marguerite, situé à environ 50 km au sud de la ville de Québec, dans Chaudière-Appalaches.

L’acquisition de ce parc éolien déjà en service a été faite conjointement aux termes d’une convention d’achats d’action. Pattern Energy a acquis une participation de 51% pour un investissement d’environ 40 millions $ US, financé par les liquidités disponibles. L’entreprise ontarienne sera responsable de l'exploitation du parc éolien.

Pour sa part, Investissements PSP, qui est l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, notamment pour la GRC et les Forces canadiennes, a fait l'acquisition d'une participation de 49%. «Un investissement idéal à tous points de vue, tant pour son potentiel à long terme que pour les retombées locales positives générées lors de sa construction», a déclaré Patrick Samson, directeur général d’Investissements PSP, dans un communiqué publié mardi.

«Il s'agit de notre premier parc éolien au Québec et de notre troisième projet dans le cadre de l'accord de coentreprise avec Investissements PSP», a mentionné pour sa part Mike Garland, chef de la direction de Pattern Energy. La société détient désormais sept parcs éoliens opérationnels au Canada.

Le parc éolien mont Sainte-Marguerite utilise 46 éoliennes qui produisent au total 147 mégawatts (MW), une production suffisante pour alimenter environ 28 000 foyers du Québec. Il compte environ 10 employés permanents pour assurer son fonctionnement et son entretien.

«Le parc génère de grandes retombées économiques au sein de la communauté locale, dont plus de 775 000 $ annuellement à nos partenaires communautaires, soit les municipalités de Sacré-Coeur-de-Jésus, de Saint-Sylvestre et de Saint-Séverin, qui sont des parties prenantes du parc éolien et qui ont participé activement à son développement», peut-on lire dans le communiqué.

Le parc éolien est exploité aux termes d'un contrat d'approvisionnement en électricité de 25 ans conclu avec Hydro-Québec.