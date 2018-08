Reese Witherspoon présente sa doublure à ses fans

Reese Witherspoon a tenu à rendre hommage à sa doublure en le présentant à ses fans sur publiant une vidéo sur Instagram lundi dernier.

«Hey, je veux vous présenter quelqu’un qui travaille avec moi depuis des années, a déclaré la star de Big Little Lies. Voici Marilee, c’est ma doublure. On se ressemble, n’est-ce pas?»

«C’est le cas, on se ressemble vraiment», a répliqué la cascadeuse qui a joué dans des films tels que «De l’eau pour les éléphants», «Just Like Heaven» ou encore «Evil Angel».

Après quoi l’actrice a expliqué que sa doublure l’avait rejoint sur le plateau de la fameuse série HBO Big Little Lies dans laquelle elle campe le rôle de Madeline Mackenzie.

Mais Reese Witherspoon a aussi tenu à rappeler que son acolyte l’épaulait déjà lorsqu’elle incarnait Elle Woods dans La Revanche d’une Blonde 2.

«J’ai rencontré Marilee sur La Revanche d’une Blonde 2, et elle me ressemble tellement que tout le monde disait, "Vous vous ressemblez tellement!", et alors elle est devenue ma doublure», a expliqué Reese Witherspoon.