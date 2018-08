Tourisme: la clientèle rajeunit en Gaspésie

Après une saison record l'année dernière, la Gaspésie connait à nouveau une excellente saison sur le plan du tourisme, marqué par un rajeunissement de la clientèle.

«On avait fait des études de marché et on avait vu que cette clientèle-là [les jeunes] ne nous connaissait pas beaucoup», a expliqué la directrice générale de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross.

L'organisme assure faire des efforts soutenus depuis quelques années pour attirer cette clientèle. Par conséquent, les trentenaires et les quadragénaires sont de plus en plus nombreux à passer leurs vacances en Gaspésie.

Les campagnes publicitaires et les plateformes choisies pour les diffuser ont, entre autres, permis de rajeunir la clientèle qui séjourne en Gaspésie. «On a utilisé les réseaux sociaux, le web et même les revues spécialisées pour les attirer», a souligné Mme Ross.

Les entrepreneurs touristiques aussi s'adaptent à cette nouvelle clientèle, qu'ils veulent garder.

Les dirigeants des Jardins de Métis tentent déjà, depuis plusieurs années, de rajeunir la clientèle.«On fait appel à de jeunes concepteurs, on fait appel à leur expertise, puis on offre aux familles des expériences plus interactives, ludiques, colorées et amusantes. Pourquoi? Parce que l'on souhaite renouveler notre clientèle», a expliqué le directeur des Jardins de Métis, Alexander Reford.

Les Jardins de Métis optent aussi pour une mise en marché qui se fait majoritairement sur les réseaux sociaux, où ils partagent de nombreuses publications dans l'espoir de rejoindre les plus jeunes.

«La Gaspésie doit se renouveler et je pense qu'on fait notre part», a affirmé M. Reford.

Afin d'atteindre son nouveau public cible, Tourisme Gaspésie a même eu recours à une «influenceuse».«On a, entre autres, travaillé avec "Lydiane autour du monde" qui est très suivie partout, a souligné Mme Ross. Si on veut aller chercher une clientèle plus jeune, c'est la façon de faire».

Cette année, les différentes plateformes de tourisme Gaspésie ont généré beaucoup de trafic. Le blogue de Tourisme Gaspésie a connu 250 000 visites de plus qu'en 2017, tandis que le site Internet a connu une hausse de sa fréquentation et que la page Facebook de l'organisme a gagné plusieurs abonnés.

Afin d'allonger sa saison touristique, Tourisme Gaspésie va lancer cet automne une campagne multiplateforme.