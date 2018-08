Vanessa Pilon partage une photo intime d’allaitement

Nouvellement maman de la petite Claire, Vanessa Pilon a partagé une scène intime sur son compte Instagram.

«S’apprivoiser», a simplement écrit l’animatrice pour accompagner une photo où on la voit allaiter son nouveau-né.

S’apprivoiser. 🌼 #breastfeeding #normalizebreastfeeding Une publication partagée par Vanessa Pilon (@vanpailong) le 14 Août 2018 à 10 :39 PDT

Les internautes ont été nombreux à souligner la beauté de cet instant mère-fille capté en photo.

«Cette image me noue la gorge tant elle est magnifique et touchante. Comme vous êtes incroyables Claire et toi. Profite de ce temps avec ton ange», a écrit la présentatrice météo Joanie Gonthier.

«Bonheur inouï», a ajouté Alexandra Diaz.

Alors que l’allaitement en public est encore controversé, des usagers d’Instagram ont apporté leur soutien à la nouvelle maman qui a utilisé le mot-clic #normalizebreastfeeding (normaliser l’allaitement maternel) dans sa publication.

«Merci d’aider à normaliser l’allaitement», a commenté une internaute.

«Wow. Tellement naturel comme photo! Vous êtes magnifiques», a ajouté une autre utilisatrice du réseau social.

Alex Nevksy et Vanessa Pilon ont accueilli leur premier enfant le 29 juillet dernier.