Au moins 47 surdoses dans un parc en une seule nuit

Pas moins de 47 personnes ont fait une surdose dans les 24 dernières heures dans un parc de New Haven dans le Connecticut.

«Nous avons d’abord eu trois surdoses mardi soir. Puis 15 ce matin. Finalement le chiffre est monté à 47 en fin de journée», a expliqué le chef des pompiers John Alston à la chaine de télévision locale WFSB.

D’après le pompier, les personnes intoxiquées auraient consommé du «K2», un cannabis de synthèse qui serait 85 fois plus concentré que la marijuana selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine.

Les États-Unis avaient été confrontés à une vague de surdoses liée à la même drogue en 2016. Les chercheurs parlaient alors d’une «épidémie de zombies».

Le chef des pompiers a toutefois indiqué que les autorités attendaient les rapports toxicologiques de ces surdoses, car d’autres drogues pourraient être impliquées.

«Nous avons entendu des personnes présentes dans le parc dire que certains auraient consommé du PCP (un très puissant hallucinogène, NDLR). Les médecins urgentistes nous ont aussi dit que certains patients avaient certainement pris des opioïdes», a précisé M. Alston.

Aucune mort liée à ces surdoses n’a été signalée pour le moment et une arrestation a été effectuée par la police dans ce dossier.