«Crazy Rich Asians» ou quand Hollywood se veut inclusif

Ce film réalisé par Jon M. Chu avec Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina, Ken Jeong et Michelle Yeoh est une initiative louable, au scénario malheureusement exsangue.

À Hollywood, peu de films mettent en vedette des acteurs asiatiques. Pour combler ce manque, et dans un contexte politique volatile, les studios Warner ont décidé de parier sur la diversité avec cette comédie romantique jouant sur l’opposition entre Chinois demeurés à Singapour et ceux élevés à l’étranger (évidemment aux États-Unis).

C’est en 1995 que débute ce «Crazy Rich Asians» (malheureusement offert uniquement en version anglaise au Québec), avec l’arrivée d’Eleanor Young (une Michelle Yeoh royale) et de ses trois enfants, sous une pluie battante, dans un hôtel tout ce qu’il y a de plus snob de Londres. Elle se fait jeter dehors malgré sa réservation et son anglais impeccable... avant que son mari rachète l’établissement, quelques minutes plus tard.

Quelques décennies plus tard, Rachel Chu (Constance Wu), professeure d’économie à l’université de New York, est invitée par son petit ami, Nick Young (Henry Golding), au mariage du meilleur ami de celui-ci. Les noces se déroulant à Singapour, ce sera l’occasion pour Rachel de rencontrer toute la famille de Nick.

Dans l’avion, la jeune femme découvre que son amoureux n’est pas aussi «classe moyenne» qu’elle le pensait. En fait, les Young possèdent une fortune fabuleuse (le «crazy rich» du titre signifiant «follement riches») qui fait vivre toute la famille, cousins inclus.

Mais voilà, Rachel ne tarde pas à subir les foudres d’Eleanor, résolue à ce que son fils n’épouse pas une étrangère. Oui, le cœur du message est bien là, dans cette opposition entre les garants de la culture d’origine et ceux qui se sont intégrés à leur patrie d’adoption.

Ce thème est malheureusement noyé sous un déluge de clichés tous plus éculés les uns que les autres et typiques d’une comédie romantique hollywoodienne voulant ratisser le plus large public possible: jeunes femmes qui ne rêvent que d’épouser un homme riche et beau, mères possessives et jalouses, maris absents obnubilés par leur carrière, etc.. Histoire d’ajouter un peu de piquant à cette adaptation du roman éponyme de Kevin Kwan, la richesse des Young est outrancière et donne lieu à des scènes de soirées mémorables.

L’intérêt de ce film tient donc à deux facteurs très précis. Tout d’abord les acteurs, tous formidables et dont le talent parvient à donner une consistance à des personnages qui en sont dépourvus. Et ensuite, la représentativité asiatique, qui est une grande bouffée d’air frais. Mais cela comblera-t-il les attentes?

Note : 3 sur 5