Des agriculteurs craignent de devoir retourner à des pesticides plus toxiques

Des agriculteurs craignent que l’interdiction par le gouvernement fédéral des pesticides à base de néonicotinoïdes les force à utiliser des produits plus dangereux pour protéger leurs cultures.

«Beaucoup de producteurs n’ont pas d’alternative efficace. Ils nous disent qu’ils devront se tourner vers des produits de substitution beaucoup plus toxiques», a déploré le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau.

Les pomiculteurs et les maraîchers seront lourdement touchés, a-t-il prévenu.

À LIRE ÉGALEMENT

Un herbicide controversé est défendu par des agriculteurs d’ici

Pour les Producteurs de grain du Québec, les néonicotinoïdes représentaient une «police d’assurance». «Pour nous, il y avait plus d’avantages que d’inconvénients. Si on se les fait enlever, on va peut-être être obligés d’utiliser des produits plus instables», a affirmé le premier vice-président de l’organisation, Sylvain Pion.

Puisque la décision d’Ottawa touche les cultures de maïs et de soja, la majorité des plus de 11 000 producteurs de grains québécois seront affectés, selon lui.

Santé Canada a annoncé mercredi l’élimination de deux types de pesticides néonicotinoïdes (clothianidine et thiaméthoxame), connus pour avoir été liés au déclin des abeilles. L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) souhaite qu’ils soient interdits d’ici trois ans dans les secteurs où des solutions de rechange existent, et d’ici cinq ans là où il n’y en a pas.

Bien que des études aient montré du doigt ces pesticides dans la diminution des populations de pollinisateurs, le fédéral va de l’avant en raison des risques pour les insectes aquatiques qui, eux, entrent dans l’alimentation de nombreuses espèces d’oiseaux et de poissons.

Ottawa consultera les différents acteurs concernés par le projet de réglementation durant 90 jours. Une décision finale sera rendue en 2019.

L’UPA insiste pour dire qu’elle ne s’oppose pas à la réduction des effets néfastes sur les abeilles et l’environnement, mais elle souhaiterait que le gouvernement mène une étude d’impact sur les producteurs, en plus d’investir davantage dans la recherche.

L’union dénonce aussi le fait qu’il reste toujours permis d’importer des produits alimentaires de pays où les néonicotinoïdes sont permis, comme les États-Unis. «C’est deux poids, deux mesures et ça devient inéquitable pour nos producteurs», s’est désolé Marcel Groleau.

Le fédéral s’est également attiré les critiques de groupes environnementalistes mercredi, cette fois-ci pour son manque d’empressement. Équiterre, la Fondation David Suzuki et le groupe Environmental Defence demandent une interdiction immédiate des néonicotinoïdes.

«Il n’est pas cohérent que l’ARLA décide de maintenir l’autorisation d’utiliser ces pesticides pendant encore plusieurs années alors que l’évaluation scientifique qu’elle a elle-même menée conclut que les risques sont inacceptables et menacent les écosystèmes», a fait savoir par communiqué Muhannad Malas, d’Environmental Defence.