Des enseignants ont recours à un organisme qui aide les démunis

Au Saguenay, de plus en plus d'enseignants dénichent du matériel scolaire auprès d'un organisme qui vient en aide les enfants démunis.

La Caserne des jouets de Chicoutimi devient une solution pour épargner leur budget de fonctionnement.

Mercredi matin, trois enseignantes de maternelle de l'école Saint-Isidore de Chicoutimi se sont présentées à cet endroit, qui recueille 15 000 jouets environ par année depuis la fin des années 80. Elles voulaient récupérer des jeux qui pourraient favoriser le développement des enfants, que ce soit au niveau de la motricité, de la créativité ou de la logique.

«On cherche des jeux qui vont maintenir l'intérêt des enfants, explique l'une des enseignantes, Marilyn Jean. Des jeux de société, ça coûte cher. On a le souci du bien-être des enfants.»

Le personnel enseignant dispose généralement d'un budget de fonctionnement pour l'achat de matériel. Mais en maternelle et en première année, les enseignantes doivent prévoir de la variété et un remplacement plus fréquent.

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay se défend bien de laisser les professeurs se débrouiller sans moyen financier.

«Le budget est là, explique la porte-parole Claudie Fortin. Seulement, ça permet aussi aux enfants d'apprendre les vertus de la récupération.»

La Caserne des jouets est venue en aide à d'autres professeurs, notamment à Ferland-et-Boilleau et à Chicoutimi.