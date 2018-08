Elle remercie les gens qui lui ont sauvé la vie

Une septuagénaire qui s'est retrouvée au fond d'une crevasse au volant de sa voiture la semaine dernière à Lac-Brome remercie du fond du cœur ceux qui lui ont sauvé la vie.

Jeudi dernier, au petit matin, la voiture de Claire Lavigne est tombée dans une crevasse sur le chemin de Fulforde, compagnie d'un autre véhicule conduit par un homme, Shawn Turcotte.

«Sans lui, je ne serais pas en vie», a confié la femme de 70 ans à TVA Nouvelles, en racontant que l'automobiliste n'a pas hésité à retourner dans l'eau, au fond de la crevasse, pour lui permettre de remonter à la surface.

«Un gros merci à lui, au pompier volontaire qui l’a aidé et aux ambulanciers qui m’ont pris en charge. Je suis contente d’être en vie», a-t-elle ajouté.

Dans la nuit du 7 au 8 août dernier, un ponceau du chemin Fulford a cédé sous la pression de l’eau amenée par une pluie diluvienne, créant une crevasse d’une profondeur de six mètres. Shawn Turcotte, 23 ans, et Mme Lavigne se sont retrouvés tour à tour au fond de celle-ci. «J’avais de l’eau jusqu’à la taille, je ne sais pas nager et j’étais blessée», a raconté la dame.

Elle a subi des fractures à la clavicule, au poignet et au talon. «Si une troisième voiture avait plongé dans la crevasse alors que j’y étais, je serais morte», a-t-elle ajouté.

Pas normal

Claire Lavigne et son mari envisagent de prendre des recours contre la Ville de Lac-Brome. «Nous allons laisser la poussière retomber et ensuite évaluer nos options. Une chose est sûre, c’est que ce n’est pas normal qu’un ponceau cède comme ça. Je dis aux gens responsables, partout, vérifiez vos équipements. Je ne voudrais pas que ça arrive à quelqu’un d’autre», a demandé Mme Lavigne.