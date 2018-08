Hausse des revenus mais baisse des profits pour Metro

Metro a augmenté ses revenus, mais ses profits ont diminué à son troisième trimestre 2018.

Son chiffre d’affaires a grimpé de 13,8% par rapport à la même période l’an dernier pour s’établir à 4,6 milliards $. En excluant le Groupe Jean Coutu dont l’acquisition a été finalisée le 11 mai dernier, Metro a augmenté ses revenus de 2,4% en comparaison avec le troisième trimestre 2017.

Toutefois, son bénéfice net a fondu de 8,5% par rapport à la période correspondante l’an dernier. Les profits sont passés de 183 millions $ (78 cents par action) à 167,5 millions $ (69 cents par action).

«Nous sommes satisfaits de nos résultats du troisième trimestre, caractérisés par une solide hausse du chiffre d'affaires des magasins comparables malgré une vive concurrence, une faible inflation alimentaire et une pression accrue sur les frais d'exploitation. L'acquisition du Groupe Jean Coutu représente un nouvel axe de croissance pour la compagnie et nous sommes confiants de réaliser les synergies escomptées de 75 millions $ d'ici 3 ans», a affirmé Eric R. La Flèche, président et chef de la direction de Metro par communiqué.

Le dividende a été augmenté de 10,8% en comparaison avec ce qui avait été versé au même trimestre l’an dernier. Il est de 18 cents par action ordinaire.