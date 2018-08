Huit chefs d'accusation contre le forcené de Laval

L'homme qui a tenu les policiers en haleine à Laval et forcé la fermeture de l'autoroute 440 était lourdement armé. Il aurait eu en sa possession quatre armes longues.

Huit chefs d'accusation ont été déposés contre Louis Bouillon, 21 ans, qui était, jusque là, sans antécédent judiciaire.

À LIRE ÉGALEMENT

L'homme armé qui a causé la fermeture de l'autoroute 440 s'est rendu

Images de l’arrestation de l’homme armé de l’autoroute 440

Une «chorégraphie» exécutée «dans les règles de l’art»

Parmi les accusations, l'une fait mention de deux armes longues, une carabine M77 et une Remington 700, trouvées à bord du véhicule qu'il occupait.

À cela s'ajoutent deux autres carabines trouvées en sa possession, dont une calibre 22. Pour chacune de ces armes, le suspect ne détenait aucun permis.

Le jeune homme de 21 ans est également accusé d'avoir déchargé une arme à feu contre deux policiers. La Couronne s'est opposée à sa remise en liberté.

«Le risque de récidive et sa dangerosité pour l'instant. Donc, on va attendre de voir la suite des choses qu'on ait un profil plus complet de l'individu» affirme Me Simon Blais, procureur aux poursuites criminelles et pénales.

L'accusé doit revenir en cour le 13 septembre pour son enquête sur remise en liberté.