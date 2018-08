Incroyable maison à vendre dans Hochelaga-Maisonneuve

Le marché immobilier est en plein essor dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

De plus en plus de vieilles bâtisses sont retapées et les commerces «trendy» s’installent sur la rue Ontario. Hochelag’ n’a plus grand chose à envier au Plateau (ou presque...).

Cette magnifique maison à étages qui est actuellement en vente en est la preuve. Située à seulement 6 minutes à pieds du métro Pie-IX, la demeure au look industriel offre un total de 13 pièces et est affichée au prix de 720 000$.

Au rez-de-chaussée, vous pourriez recevoir tous vos amis dans la salle à manger et la cuisine à aire ouverte.

Le party pourrait aussi se transporter dans la cour arrière plutôt intime (il a des voisins sur un seul côté).

À l’étage, trois chambres pourraient accueillir chaque membre de votre famille. Et au sous-sol, vous pourriez faire vos soirées cinéma!

Chacun des étages de la maison possède sa propre salle de bain.

Le bois, la pierre et le métal donnent beaucoup de charme à cette maison.

Ne reste plus qu’à installer vos meubles et décorer un peu à votre image et le tout est joué!

Avouez qu’il n’est pas difficile de s’imaginer vivre dans cette demeure!