L'arbitre du dossier de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay se récuse

La saga du congédiement de l'ex-directrice générale de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Chantale Cyr, est loin d'être terminée.

TVA Nouvelles a appris que l'arbitre, Me Marcel Morin, qui avait été nommé pour entendre la cause, se récuse.

Me Morin s'est officiellement retiré du dossier au cours des derniers jours.

Ce désistement entraînera donc encore d'autres délais. On ne sait toujours pas quand la cause sera entendue.

L'arbitre Marcel Morin refusait de se déplacer à Saguenay. Il avait accepté de présider le dossier à la condition que les procédures se déroulent à Québec.

L'avocat de Chantale Cyr, Me Éric Lebel, s'était vivement opposé à cette condition. Ce dernier considère que c'est insensé de voir une telle procédure judiciaire se tenir dans la capitale nationale alors que tous les témoins sont à Saguenay.

«Pour nous, ça règle une partie du problème [que cet arbitre se retire]. On ne pouvait pas accepter d'aller passer un mois à Québec pour faire un procès alors que tous les témoins sont d'ici. La commission scolaire est ici. Et en plus, ce sont des fonds publics qui sont en cause», affirme Me Éric Lebel.

La procédure risque effectivement de coûter cher aux contribuables. Les audiences pourraient s'échelonner sur un mois. Seulement du côté de la commission scolaire, il y aurait de 25 à 30 témoins à faire entendre.

Me Éric Lebel demande à l'arbitre en chef, Me Jean-Guy Ménard, d'exiger que le nouvel arbitre, qui prendra en charge le dossier, vienne à Saguenay pour entendre la cause.

L'ex-directrice générale de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Chantale Cyr, a été officiellement congédiée en mars dernier. Elle était, à ce moment, en congé maladie depuis le 31 octobre 2017.