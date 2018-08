Le fédéral veut endiguer le harcèlement à Ottawa

Le chef de la fonction publique fédérale ordonne la mise en œuvre d’un train de mesures pour endiguer le harcèlement au travail. Manque de civilité, intimidation, harcèlement sexuel, violence physique : le greffier du Bureau du conseil privé, Michael Wernick, rappelle dans un rapport rendu public cette semaine que près d’un fonctionnaire sur cinq dit avoir vécu une forme ou une autre de harcèlement au cours des deux dernières années. À ces victimes s’ajoutent celles qui ont choisi de se taire par peur de représailles, note-t-on aussi dans le document de 24 pages. Voici un aperçu des mesures proposées.

Davantage de transparence

Les grands patrons des ministères devront rendre des comptes et être plus transparents à partir du printemps prochain. Ils auront l’obligation de rendre public un rapport annuel sur les mesures concrètes qu’ils ont mises en place pour « prévenir et régler le harcèlement » dans la dernière année. Le rapport contiendra notamment le nombre de plaintes et les sanctions imposées aux harceleurs.

Aider les patrons à gérer les situations

Les patrons dans la fonction publique fédérale se sentent souvent démunis lorsque vient le temps d’avoir « des conversations difficiles » sur le harcèlement et de « gérer les conflits » dans leur milieu de travail. D’ici décembre prochain, ils auront accès à une « formation pratique » pour les aider à trouver les bons mots.

Former des groupes d’aide

D’ici le printemps prochain, tous les ministères fédéraux devront avoir mis en place une petite équipe responsable d’offrir un lieu « confidentiel et impartial » où employés et patrons se sentiront à l’aise de parler de harcèlement de façon « informelle ». L’unité servira donc de point de repère aux victimes qui hésitent à porter plainte.

Simplifier l’embauche d’enquêteurs

Le gouvernement fédéral fait affaire avec une vingtaine de firmes privées spécialisées dans les enquêtes de harcèlement. Mais celles-ci ne fournissent pas à la demande. Le fédéral travaille actuellement à élargir sa liste d’entreprises afin de « faciliter l’achat en temps voulu » de ce genre de services, indique M. Wernick dans son rapport.

Le harcèlement en chiffres

Sources du harcèlement au travail

Supérieur: 64 %

Collègue: 50 %

Membre du public: 10 %

Employé relevant d’eux: 7 %

► 22 % des fonctionnaires ont vécu du harcèlement

Source : Sondage 2017. les sources de harcèlement peuvent être multiples, ce qui explique le total dépassant 100 %.