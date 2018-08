Le PQ veut revivifier l’est de Montréal, «abandonné» par les libéraux

S’il est porté au pouvoir le 1er octobre prochain, Jean-François Lisée promet de revigorer l’est de Montréal, qui a été «abandonné» par le gouvernement Couillard, soutient-il.

«À Montréal, l’est est l’enfant abandonné par les libéraux depuis 15 ans, et ce, malgré des engagements pourtant clairs. Ligne bleue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont... on ne compte plus les projets plusieurs fois annoncés par les libéraux sans qu’ils soient concrétisés», a indiqué le chef du Parti québécois, par communiqué, mercredi.

Le PQ veut notamment lutter contre la délocalisation des entreprises, décontaminer des sols pour y établir de nouveaux logements sociaux, et prolonger les heures d’ouverture des établissements de santé.

La formation politique souhaite également mieux soutenir les populations vulnérables comme les aînés et les immigrants en réinvestissant dans les organismes communautaires.

M. Lisée a également rappelé sa promesse de relier la ligne bleue du métro et la pointe de l’île par un tramway, tel que convenu dans son plan de transport métropolitain intitulé «le Grand Déblocage».

«Il faut mettre un terme à l’immobilisme libéral une bonne fois pour toutes; relancer l’est, c’est l’objectif de la plateforme que le Parti Québécois dépose aujourd’hui», a ajouté M. Lisée.

Dans l’est de Montréal, le PQ représente actuellement les circonscriptions de Bourget, d’Hochelaga-Maisonneuve, de Pointe-aux-Trembles et de Rosemont.