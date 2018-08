Les pains Betty changent de mains

Le rapatriement de la production des pains Betty à l’usine de la Boulangerie Auger de Saint-Jérôme permettra de créer une trentaine d’emplois, en plus d’accroître la présence de la PME en Ontario.

Boulangerie Auger a annoncé mardi qu’elle procédait à l’acquisition de la marque Betty, détenue par Boulangerie Lanthier, dont le siège social est situé à Baie-d’Urfé dans l’agglomération de Montréal.

Le transfert de la production de Baie-d’Urfé à Saint-Jérôme devra être terminé au plus tard le 1er décembre.

Trois fois plus de pains

En plus des emplois créés, cette acquisition permettra le maintien d’une cinquantaine d’emplois liés à la vente et à la distribution des produits. Boulangerie Auger, qui produit plus de 90 000 pains par semaine, comptait déjà 45 employés.

Avec l’acquisition de la marque Betty, M. Talbot estime être en mesure de tripler la production de pains. Mis à part le pain tranché, l’entreprise sera en mesure de produire les pains à hamburger et à hot dog, les petits pains et pains à sous-marins de la marque Betty, mais aussi pour d’autres marques privées.