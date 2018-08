L’opposition veut plus de brigadiers

Même si les écoles primaires sont plus achalandées, le nombre de brigadiers demeure inchangé depuis au moins quinze ans, dénoncent l’opposition officielle à Montréal et les commissions scolaires de l’île de Montréal.

«Ils ne sont pas assez nombreux et ça représente un risque pour la sécurité de nos enfants», a expliqué Lionel Perez, le chef de l’opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal, qui déposera une motion la semaine prochaine au conseil municipal.

Ensemble Montréal souhaite ainsi forcer le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui gère et embauche les brigadiers, à considérer les besoins des commissions scolaires, qui demandent depuis des années que le corps de police procède à la formation et à l’embauche de nouveaux brigadiers.

Le nombre de brigadiers est limité à 521 bon an, mal an. Le nombre d’élèves, lui, est en constante progression. La Commission scolaire de Montréal (CSDM) compte 10 000 enfants de plus dans ses rangs qu’il y a une décennie. Les inscriptions ont bondi de près de 40% à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

«À l’augmentation du nombre d’élèves, s’ajoutent les travaux et les problèmes de circulation qui en résultent. C’est urgent d’avoir plus de brigadiers», a insisté la vice-présidente de la CSDM, Marie-Josée Mastromonaco, qui était aux côtés de Lionel Perez lors d’un point de presse, mercredi.

Pour faire face à la hausse d’achalandage, la CSDM ouvre entre deux et trois écoles chaque année.

«Pour mettre un brigadier à une nouvelle école, il faut en enlever un dans une autre. On déshabille Paul pour habiller Pierre», a illustré M. Perez.