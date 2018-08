Marc Dupré retrouve son fauteuil

La Voix retrouve un visage familier. Marc Dupré regagnera son fauteuil de coach cet hiver. Il sera entouré de Lara Fabian, Alex Nevsky et Éric Lapointe, qui étaient déjà en poste. La nouvelle sera confirmée aujourd’hui.

Garou quitte donc l’émission après une seule saison. Le chanteur peut partir la tête haute, puisque la récente gagnante, Yama Laurent, figurait parmi ses protégés. Pour expliquer son départ, Garou cite un « conflit d’horaire » avec d’autres activités professionnelles prévues non seulement au Québec, mais à l’étranger. Dans un message transmis au Journal, il affirme avoir « adoré [son] expérience à La Voix, avec des rencontres de personnes aux talents exceptionnels ».

De son côté, Marc Dupré n’aura sauté qu’une année. L’auteur-compositeur-interprète­­­ peut se targuer d’être sorti victorieux une fois depuis l’entrée en ondes du concours, quand Kevin Bazinet a remporté les grands honneurs en 2015.

Derrière la caméra

Le concours de chant a subi de grands changements depuis quelques mois. Pour l’instant, il s’agit de transformations derrière la caméra, et non devant.

En juin, on apprenait que Jean-François­­­ Blais quittait En direct de l’univers pour réaliser La Voix. Il sera également directeur artistique et producteur associé, des rôles tenus par Stéphane Laporte au cours des six premières saisons du concours.

En entrevue au Journal récemment, Charles Lafortune parlait d’une année de « renouvellement ». « Après six saisons, le diffuseur voulait renouveler le concept, avait confié l’animateur. Jean-François va offrir quelque chose de différent. »