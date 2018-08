Nouveaux locaux pour la SPA de l'Estrie

La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie emménagera à la fin du mois dans ses nouveaux locaux à Sherbrooke et quittera enfin son vieil édifice vétuste.

Le nouveau refuge est deux fois plus spacieux et mieux adapté. Ce déménagement du boulevard Queen-Victoria vers la rue Sauvé ne sera pas un luxe. Il était nécessaire pour assurer la continuité des activités de la SPA.

Depuis des années, la quarantaine d'employés et de bénévoles oeuvrent dans des espaces restreints et désuets. Dans le bâtiment actuel, l'aménagement, autant au niveau de la ventilation, du recouvrement des planchers et des murs, ainsi que l'isolation, ne respecte pas les normes sanitaires et sécuritaires pour un refuge animalier d'aujourd'hui.

Des travaux de rénovation auraient été trop onéreux, et de toute manière, il était impossible pour la SPA de procéder à l'agrandissement qu'elle souhaitait sur les terrains actuels.

Environ 5000 animaux, principalement des chats et des chiens, sont accueillis chaque année dans les espaces de la SPA, en attente de traitements et d'adoption.

Ne serait-ce que pour le stress des animaux et aussi celui des gens qui y oeuvrent, les nouveaux locaux seront nettement plus conviviaux.

Ce projet aura nécessité des investissements de 6,4 millions$. La Ville de Sherbrooke a contribué financièrement au projet. Une campagne de financement auprès du secteur corporatif a aussi permis de ramasser des fonds. La campagne est toujours en cours. La SPA est à un peu plus de 90 000$ d'atteindre son objectif de 850 000$.

À noter que la SPA de l'Estrie sera fermée du 24 au 27 août, question de permettre le déménagement des équipements et de ses animaux, bien entendu.