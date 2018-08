On lui dit que son prénom est trop «ghetto» pour un emploi

Voyez un reportage de CNN en anglais dans la vidéo ci-dessus.

La publication d’une femme de Saint-Louis, dans le Missouri, est devenue virale après qu’elle eut été refusée pour un emploi en raison de son prénom.

Hermeisha Robinson a écrit lundi sur les réseaux sociaux qu’elle avait postulé pour un poste de représentante pour le service à la clientèle pour la clinique Mantality Health.

L’Américaine a eu toute une surprise lorsqu’elle a reçu une lettre avec le logo de la compagnie pour l’informer qu’elle n’avait pas eu le poste.

«Merci pour l’intérêt que vous portez pour les carrières chez Mantality Health. Malheureusement, nous ne prenons pas en considération les candidats qui ont des noms ''ghetto'' suggestifs», a écrit l’entreprise dans un courriel.

La publication, dans laquelle Mme Robinson s’est dite blessée, a été partagée plus de 10 000 fois en quelques jours.

En publiant son histoire, l’Américaine a réalisé qu’elle n’était pas la seule : Dorneshia Zachery avait également reçu ce courriel.

«La compagnie a regardé mon nom, elle s’est dit que tout ce que j’avais fait dans ma vie ne comptait pas et qu’on allait ignorer ma candidature à cause de mon nom», a soutenu Mme Zachery.

La chaîne News 4 s’est entretenue avec Jack Gamache, de chez Mantality Health, qui a expliqué que leur offre d’emploi sur le site Indeed avait été piratée.

«Ceci ne représente pas notre compagnie. C’est déplorable», a ajouté Kevin Meuret, président-directeur général de l’entreprise.

Une vingtaine de personnes aurait reçu un courriel similaire après avoir postulé pour un poste dans l’entreprise.

Selon M. Meuret, l’employé dont le nom apparaît dans le courriel travaille pour la compagnie, mais n’a rien du tout à voir avec ce piratage.

Les policiers de Chesterfield ont ouvert une enquête pour trouver le responsable. Les policiers croient qu’il pourrait s’agir de l’œuvre d’un employé mécontent.

Le site Indeed, pour sa part, n’a trouvé aucune trace de piratage sur sa plate-forme.

«La sécurité des comptes est de la plus haute importance chez Indeed et c’est quelque chose que nous surveillons de près. Les titulaires de comptes sont responsables de l’utilisation de leur mot de passe et nous recommandons de les mettre fréquemment à jour», a déclaré Indeed par voie de communiqué.