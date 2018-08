Phil Collins ouvert à reformer Genesis?

Le chanteur britannique Phil Collins s’est dit ouvert à reformer la légendaire formation musicale Genesis avec son fils à la batterie, rapporte le magazine Rolling Stone.

«Je ne dirais pas qu’il n’y a pas une possibilité», a-t-il avoué au magazine lorsque questionné sur un possible retour du groupe. «Mike, Tony et moi sommes encore très proches», a poursuivi le chanteur et ancien batteur de la formation.

Collins a discuté avec ses acolytes lors de sa dernière tournée estivale l’été dernier. «Ils étaient ravis à propos de Nic (le fils de Phil). Mike a dit que mon fils avait beaucoup de potentiel et connaissait les particularités des chansons. J’étais comblé. Je crois que si nous faisons un retour, Nic doit jouer parce que je me sens plus capable (de jouer).»

La formation rock n’a pas remonté sur scène depuis la fin de la tournée «Turn it on Again», il y a maintenant 11 ans.