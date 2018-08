Vague de tristesse à la suite du décès d’Albert Millaire

Les réactions ont été nombreuses, mercredi, sur les réseaux sociaux, après l’annonce du décès du comédien Albert Millaire à l’âge de 83 ans.

Le départ de l’homme de théâtre a provoqué une vague de tristesse tant dans le monde politique que dans la scène culturelle.

«Un grand du théâtre et du cinéma nous quitte aujourd’hui», a déclaré le premier ministre Philippe Couillard sur Twitter.

«Merci Albert Millaire pour les moments et les émotions que vous nous avez fait vivre. Mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches», a ajouté M. Couillard.

«Un charisme unique, le théâtre et le jeu comme véritable vocation, Albert Millaire nous a fait don de son talent exceptionnel durant plus de 60 ans. Merci à ce grand homme de théâtre!», a quant à elle écrit Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications.

«La Ville de Montréal perd un grand Montréalais qui aura fait rayonner la scène culturelle québécoise ici et partout ailleurs. Mes sincères condoléances à tous ses proches», a tweeté la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Pour l’ancienne ministre du Patrimoine canadien, le défunt comédien a fait «rayonner la culture québécoise».

«Triste d’apprendre le décès d’Albert Millaire, un grand comédien et metteur en scène qui a fait rayonner la culture québécoise et la langue française. Mes sincères condoléances à ses proches et amis, ainsi qu'à tous ceux qui l’ont suivi tout au long de sa carrière», a publié Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, sur son compte Twitter.

«J’apprends avec beaucoup de tristesse le décès du grand acteur et metteur en scène Albert Millaire. J’entends encore sa voix profonde et si riche. Il va nous manquer. Mes plus sincères condoléances à ses proches», a tweeté le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault.

J’apprends avec beaucoup de tristesse le décès du grand acteur et metteur en scène Albert Millaire.

J’entends encore sa voix profonde et si riche. Il va nous manquer.

Le chef du Parti Québécois a lui aussi tenu à offrir ses sympathies à la famille du comédien.

«Nous venons d'apprendre le décès d'un grand comédien québécois, M.Albert Millaire, qui a marqué le Québec par ses nombreuses performances au théâtre et à la télévision pendant une soixantaine d'années. Mes sympathies à la famille ainsi qu'aux proches», a déclaré Jean-François Lisée.

Même son de cloche du côté de l’ancien maire de Montréal.

«Je viens d'apprendre avec grande tristesse décès d'un des plus grands du monde du Théâtre. M. Albert Millaire, homme d'exception, d'une prestance et présence exceptionnelle. Et quelle voix! Adieux M. Millaire Merci pour votre contribution au rayonnement de notre langue et culture», a écrit Denis Coderre sur Twitter.

L’Université de Montréal, qui avait offert un doctorat honorifique à Albert Millaire, a elle aussi souligné le départ de l’acteur.

«L'Université de Montréal se souvient d'Albert Millaire, docteur honorifique de l'UdeM en 2007. Nous offrons nos condoléances à sa famille et à ses proches», a tweeté l’université montréalaise.

🕯️ Albert Millaire (1935–2018) 🕯️

