YouTube retire une bande-annonce jugée trop terrifiante

YouTube a retiré la plus récente bande-annonce du film The Nun après avoir jugé qu’elle était trop effrayante et qu’elle violait les politiques du site.

La bande-annonce de six secondes débutait avec un fond noir sur lequel on pouvait apercevoir une icône de volume qui semblait diminuer tout seul. Ensuite, une bonne sœur terrifiante apparaissait à l’écran en même temps que se faisait entendre un bruit très fort.

Plusieurs internautes se sont plaints, affirmant que la pub était trop effrayante.

Après avoir jugé que la pub violait sa politique anti contenu choquant, YouTube a décidé de la retirer.

«Nous respectons nos utilisateurs et voulons éviter d'héberger du contenu qui risque d’offenser ou de choquer» a affirmé le site de diffusion en continu dans une déclaration.

The Nun est le 5e film de la série The Conjuring et prendra l’affiche en septembre.

Bien que la bande-annonce ait été retirée par YouTube, elle a déjà été retéléversée par un utilisateur et si vous vous sentez courageux, vous pouvez la regarder ici.