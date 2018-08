27 millions $ pour aider les producteurs

Le temps exceptionnellement chaud et sec des derniers mois a grandement affecté les récoltes de foin. Après plusieurs semaines d'attente, les producteurs agricoles ont eu droit à un coup pouce historique, jeudi, de la part du gouvernement du Québec.

«Une avance provinciale de 27,2 millions $, c'est du jamais vu», a souligné Alain Proulx, directeur territorial pour la région du Bas-Saint-Laurent de la Financière agricole du Québec.

Les agriculteurs du Québec n'ont jamais eu droit à des avances de paiement d'une telle importance, et ce, aussi tôt dans l'année.

La saison 2018 est si éprouvante et le manque de foin est si criant que Québec a décidé de débloquer des fonds rapidement.

«Il y a des régions plus touchées. Le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et l'Abitibi, c'est vraiment les trois régions où ça fait le plus mal», a ajouté M. Proulx.

Premiers versements

Jeudi, 6,1 millions $ ont été versés aux producteurs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine.

C'est la quasi-totalité des producteurs assurés, soit 844 sur 873, qui ont reçu une avance.

«On a travaillé fort pour avoir le 6,1 millions $ et, d'après moi, ça ne fera pas la job. Il va falloir qu'il débourse encore des argents pour nos producteurs», a précisé Gilbert Marquis, président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent.

Manque de foin

Bien que les producteurs aient désormais accès à plus de liquidités, le foin manque toujours.

Pour venir en aide aux agriculteurs, l'UPA a mis en place un outil qui répertorie toutes les balles de foin disponibles au Québec et dans les autres provinces.

L'offre pour les balles rondes, par exemple, ne répond pas du tout à la demande pour le moment. Quelque 6048 balles rondes de foin sont actuellement disponibles au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles de la madeleine, alors que les besoins des producteurs se chiffrent à plus de 54 000.

«Ça fait un mois qu'elles ont de la misère à manger ces vaches-là. Je peux vous dire que le soir, quand tu les entends désespérément demander de quoi à manger, ce n'est pas drôle», a lancé Maurice Veilleux, producteur agricole de Causapscal.

Une avance additionnelle pourrait aussi être envisagée dès le mois d'octobre si les conditions météorologiques, les données mises à jour et les pertes encourues le justifient.