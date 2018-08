Aretha Franklin, une vie de succès

La reine de la soul, la chanteuse afro-américaine Aretha Franklin, qui était gravement malade, est décédée à 76 ans.

Voici un palmarès des plus grands succès de celle qui a remporté 18 Grammy Awards au cours de sa carrière.

«Respect»

«(You Make Me Feel Like) A Natural Woman»

«Amazing Grace»

«Chain of Fools»

«I Knew You Were Here Wainting For Me» avec George Michael

«Don’t Play That Song»

«Do Right Woman, Do Right Man»

«I Never Loved a Man»

«Think» avec les Blues Brothers

«Dr. Feelgood»

«Ain’t No Way»

«Share Your Love With Me»

«A Change Is Gonna Come»

« I say a little prayer»

«(Sweet, Sweet Baby) Since You've Been Gone»