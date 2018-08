Ariana Grande imite Céline Dion à la perfection

Invitée à venir pousser la chansonnette avec James Corden dans le cadre des fameux «Carpool Karaoke» du Late Late Night Show, Ariana Grande en a profité pour faire une imitation de Céline Dion pas piquée des vers.

Dans ce segment télé de quelques minutes, la chanteuse nous prouve qu’elle a l'une des voix les plus puissantes de sa génération avec son interprétation de la chanson populaire It’s All Coming Back to Me Now (à environ 4:30).

Bon, son accent québécois laisse un peu à désirer, mais on salue son effort!