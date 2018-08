Arrêté pour le meurtre de sa famille après avoir ému les États-Unis

Un homme, qui avait ému une partie des États-Unis après la disparition de sa conjointe enceinte et de ses deux filles, a été arrêté mercredi soir.

Shanann Watt et ses filles, Bella et Celeste n’avaient plus été revues depuis lundi par les membres de la communauté de Frederick dans le Colorado.

CAPTURE D'ÉCRAN, CNN

Le conjoint de la mère de famille, Chris Watt, avait ému beaucoup de monde mardi soir en donnant une longue entrevue à une chaine de télévision locale.

«Si quelqu’un les retient qu’il me les ramène. Je veux les revoir. Rien n’est pareil sans elles», a-t-il lancé devant la caméra.

Il a finalement été arrêté mercredi soir et accusé des meurtres de sa conjointe enceinte de 15 semaines et de ses filles de quatre et trois ans.

CAPTURE D'ÉCRAN, CNN

Le corps de Shanann a été retrouvé sur le terrain de la compagnie pétrolière Anadarko où travaillait le suspect, rapporte le New York Times.

Les corps des deux fillettes n’ont pas été localisés pour le moment, mais la police pense qu’ils se trouvent sur le même terrain.

L’entreprise Anadarko a fait savoir jeudi par communiqué que M. Watts n’était plus à l’emploi.

«Nous sommes sous le choc. Toutes nos pensées accompagnent les proches de cette mère et de ses filles», peut-on lire.

Une enquête est toujours en cours pour comprendre ce qui a mené à ce drame familial.