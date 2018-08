Changement dans la gestion de la pêche blanche à Saguenay

Un changement majeur dans la gestion de la pêche blanche est opéré sur le territoire de La Baie alors que la Ville de Saguenay a relégué à l'organisme Contact Nature Rivière-à-Mars la responsabilité d’en chapeauter les activités à Grande-Baie et à l'Anse-à-Benjamin.

L'organisme à but non lucratif sera responsable de l'embarquement des cabanes, des mesures de la glace, et des communications dans ces deux villages.

L'an dernier, la Ville avait défrayé plus de 600 000 $ pour lancer la saison. Le nouveau conseil municipal avait dû rendre les infrastructures sanitaires conformes aux normes, peser les cabanes en guise de sécurité et payer les services d'Hydro-Météo pour les mesures de la glace. Une saison «normale» coûte environ 400 000 $.

Contact Nature Rivière-à-Mars veut imposer des tarifs selon le principe d'utilisateur-payeur. Une cabane plus lourde et des services exigés en surplus pourraient ainsi être plus coûteux.

Les adeptes de pêche blanche sont d'ailleurs conviés à une séance d'information, le 13 septembre prochain.