Cinq coups de cœur d’Annie-Soleil Proteau à la Grande Fabrique d’Hochelaga

Annie-Soleil Proteau est l’ambassadrice de la troisième édition de la Grande Fabrique, un rassemblement extérieur, qui rassemble des artisans et des créateurs québécois.

L’événement se tiendra le 18 et 19 août dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue Saint-Catherine Est.

«J’ai grandi dans le quartier Hochelaga et aujourd’hui, je le regarde grandir», raconte l’animatrice.

«Ce que j’aime de mon quartier ce sont les enfants qui crient dans une ruelle, les vêtements multicolores suspendus à une corde à linge.»

Voici ses cinq coups de cœur en vue de l’événement.

Porcelaine Weilbrenner et Lebeau

«Ils font des objets de porcelaine pour la cuisine et c’est magnifique. Par exemple, j’ai acheté un contenant de sirop d’érable sur lequel il est écrit: ‘‘le sirop d’érable du chalet’’.» D’un côté, l’artisan a dessiné à la main un orignal et de l’autre, une branche de pin.»

Bubulle et jujube

«La créatrice fait des produits pour les tout-petits, comme des serviettes et des tabliers de bain. Je trouve ça bien parce que ce sont des produits qui rejoignent aussi les enfants. Toute la famille peut y trouver son compte.»

Terre à soi

«Ce magasin général a une conscience écologique. On y trouve entre autres des produits nettoyants et des soins corporels et cosmétiques. Le client peut acheter les produits dont il a besoin et ensuite, il peut venir les remplir.»

Showroom Montréal

«L’artisan déniche des meubles usagés des années 50, 60 ou 70, mais qui ont conservé leur valeur. Il a tout un talent parce qu’il peut revamper autant une chaise, une table de chevet, qu’une lampe.»

Café Grafiti

«Dans ce café, situé en plein cœur d’Hochelaga-Maisonneuve, se regroupent de jeunes artistes, un peu marginaux, pour discuter et créer. Il arrive, par exemple, qu’ils soient engagés par le café pour réaliser des projets de graffiti pour des clients. C’est une belle initiative!»