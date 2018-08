Inquiétudes à Kanesatake: Trudeau martèle l’importance de légaliser en octobre

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a réagi jeudi matin au reportage de TVA Nouvelles dans lequel le grand chef Serge Simon de Kanesatake lui demande de reporter à l'été prochain la légalisation du cannabis.

M.Trudeau garde le cap sur la date du 17 octobre, jugeant que la légalisation va mieux protéger les jeunes, notamment ceux des Premières Nations.

«Il faut reconnaître l'état actuel des choses et du problème, nous avons maintenant un système qui ne fonctionne pas pour protéger nos communautés, nos jeunes du cannabis, a répondu le premier ministre, lors d’une conférence de presse à Saint-Eustache. La prohibition actuelle du cannabis ne fonctionne pas. Parmi 29 différents pays développés, le Canada est au premier rang pour l’utilisation du cannabis par les jeunes, ça, c'est un problème.»

Le premier ministre a aussi souligné que «le crime organisé et les gangs de rue font à peu près 6 milliards de dollars de profits par année sur la vente illicite du cannabis».

«On va rendre ça plus difficile aux jeunes d'en acheter et d'en consommer, on va rendre ça plus difficile pour les criminels d'en tirer profit, dit-il. C'est pour ça qu'on est en train d'avancer là dessus et qu'on s'est engagé avec les provinces, les communautés, les premières nations pour assurer qu’on est en train de mieux protéger nos sociétés, nos communautés, nos individus. [...] Nous nous devons d'avancer avec la légalisation du cannabis le 17 octobre.»