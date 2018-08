Johnny Manziel a une commotion cérébrale

Le quart-arrière des Alouettes de Montréal Johnny Manziel est aux prises avec une commotion cérébrale, lui qui a manqué un troisième entraînement d’affilée, jeudi, et il ne devrait pas participer au match de samedi contre les Eskimos d’Edmonton.

Conséquemment, Antonio Pipkin verra selon toute vraisemblance de l’action en Alberta. Mercredi, les Moineaux avaient indiqué que leur pivot numéro 1 s’était soumis au protocole relatif aux commotions.

Manziel a précisé durant un podcast de Comeback SZN qu’il ressentait des maux de tête, la douleur s’étant manifestée quelques jours après le match de samedi face au Rouge et Noir d’Ottawa. Durant la dernière rencontre des siens, il a encaissé un plaqué près de la zone des buts adverse et a échappé le ballon qui a été repris par son coéquipier Kristian Matte pour un touché.

L’ancien des Browns de Cleveland a néanmoins terminé la partie qui s’est conclue par un revers de 24-17. Il a complété 16 de ses 26 passes pour des gains pour des 168 verges, en plus de récolter 36 verges au sol.

«J’ai eu à composer avec quelques maux et on m’a dit que ça ressemblait aux effets rétroactifs d’une commotion, a-t-il admis. C’est difficile de ne pas être présent aux séances, de côtoyer les gars et de me retrouver à l’écart, car je sentais qu’on prenait du rythme. La partie la plus compliquée de cela est d’arrêter.»

«Au début de la semaine, j’ai commencé à me sentir mal. Espérons que ça ira un peu mieux prochainement», a-t-il ajouté.

Les Alouettes ne comptent qu’une victoire en huit sorties cette année.