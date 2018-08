Lancement d’un premier véhicule électrique autonome destiné aux alumineries

Un premier véhicule électrique autonome destiné aux alumineries a été lancé jeudi matin à Saguenay. À terme, l’engin pourrait remplacer des centaines de véhicules actuellement conduits par des travailleurs.

L’entreprise Mecfor, qui construit déjà des transporteurs de creusets à La Baie, au Saguenay, a présenté son prototype aux médias jeudi.

L’engin, nommé AGV TEAM (pour Transporteur Électrique Autoguidé Mecfor) est développé depuis deux ans avec la participation de Québec, qui a investi 520 000 $ sur une enveloppe totale de 1,4 milliard $ pour développer cette machine unique.

En plus d’être entièrement électrique, l’AGV TEAM se recharge lui-même grâce à un système de positionnement par infrarouge et n’a besoin qu’un d’un seul opérateur pour superviser son travail via les ondes Wi-Fi.

L’engin est conçu pour évoluer spécifiquement dans l’environnement des alumineries et ses salles d’électrolyse aux forts champs magnétiques.

La compagnie Mecfor estime le marché potentiel à 50 millions $ au niveau mondial. Sa présidente Éloïse Harvey croit que ses clients, dont Rio Tinto, Alcoa et Alouette au Québec, pourraient graduellement remplacer une partie de leur flotte de véhicules traditionnels opérés par des travailleurs au cours des prochaines années.

«J’ai rencontré certains présidents d’alumineries, et on me disait qu’un des défis en ce moment, c’est la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée. Peut-être qu’on va enlever un opérateur sur un équipement mobile, mais on va revoir ces gens-là ailleurs dans l’usine, dans d’autres postes. On ne parle pas de sortir les employés des usines. C’est vraiment d’aller utiliser les gens dans d’autres endroits névralgiques des opérations», indique Mme Harvey.

Le véhicule de Mecfor pourrait également servir à d’autres industries lourdes dans le futur.