Le mégachantier du CHU de Québec nécessite des prouesses

Le chantier du mégahôpital du CHU de Québec, qui a démarré il y a maintenant un peu plus d’un an, représente tout un défi logistique et technologique pour les entrepreneurs, qui réalisent de véritables prouesses pour livrer le projet dans les délais et le budget.

S'il se spécialise dans les grandes constructions de la santé depuis une quinzaine d’années, le directeur technique du chantier, Robert Topping, admet d’emblée que le chantier du CHU, d’un budget de 1,9 G$, a quelque chose de spécial.

«C’est immense. C’est un chantier de 600 mètres de long, où travailleront jusqu’à 500 ouvriers au plus fort de la construction. Ça représente beaucoup de défis et on a fait certaines choses, ici, qu’on n’avait à peu près jamais faites ailleurs», a expliqué M. Topping lors d’une visite guidée du chantier.

Jean-François Desgagnés, Journal de Québec

Jean-François Desgagnés, Journal de Québec

Jean-François Desgagnés, Journal de Québec

Jean-François Desgagnés, Journal de Québec

Jean-François Desgagnés, Journal de Québec

Jean-François Desgagnés, Journal de Québec

Jean-François Desgagnés, Journal de Québec

Jean-François Desgagnés, Journal de Québec

















Prouesses de construction

Entre autres tours de force que doit accomplir l’équipe de construction, ceux-ci retiennent l’attention:

La construction d’un tunnel qui passe sous des bâtiments en fonction

Le tunnel traverse presque l’entièreté du site et a été creusé sous d’actuels immeubles de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. «On a dû en quelque sorte soulever des bâtiments existants, assurer leur solidité et construire notre tunnel en dessous. Ce n’est pas tous les jours qu’on construit sous un hôpital», lance Robert Topping.

La construction d’une centrale énergétique qui desservira l’ancien hôpital pendant que se poursuivront les travaux du chantier

L’immense bâtiment de trois étages qui abritera toute la machinerie devant alimenter en énergie le mégahôpital sera l’un des premiers à être livrés, puisqu’il devra tout d’abord alimenter l’Enfant-Jésus. «On prend une centrale ultramoderne et on doit la brancher à un hôpital construit dans les années 1920, environ 500 mètres plus loin. C’est tout un défi, parce que les services devront être maintenus en tout temps. On ne pourra jamais être en shutdown», fait remarquer M. Topping.

La gestion d’un chantier majeur à quelques pas d’un hôpital actif

Tous les chantiers sont bruyants et causent des vibrations, mais lorsque ceux-ci se trouvent à quelques pas à peine d’un hôpital où sont pratiquées des opérations lourdes, la question est plus sensible. «Si je me faisais opérer au cerveau, je ne voudrais pas qu’une pieuteuse qui vibre puisse faire trembler mon chirurgien», confie le directeur du chantier. Pour éviter toute situation problématique, les responsables ont assuré un suivi rigoureux des vibrations. «Nous avons installé des capteurs un peu partout sur le site et, dès que l’on dépassait un certain seuil, une alarme forçait l’opérateur à stopper l’opération.»

Travail d’équipe

Les gens de la SQI et du CHU de Québec peuvent aussi se targuer de construire leur nouvel hôpital dans un esprit de collégialité. Plutôt que d’adapter les soins et les futures opérations à l’architecture en place, les responsables du projet ont choisi d’adapter l’architecture aux besoins des cliniciens.

«C’est une approche novatrice. On bâtit des murs autour des besoins de nos patients et de notre personnel. On a dit à notre monde de mettre leurs lunettes roses et de voir leur hôpital de rêve. Avec cette approche participative, on tente le plus possible d’arriver à ce qui se fait de mieux dans le monde», souligne Luc Gagnon, directeur clinique du projet.

Le futur centre hospitalier aura trois grands pôles distincts, soit le nouveau Centre intégré de cancérologie, une aile de soins critiques et un pôle ambulatoire. Les premiers éléments seront livrés en décembre 2020, alors que l'ensemble des travaux doit être achevé en 2025.