L’échéance approche pour les proprios de Volkswagen

Quelque 20 000 clients qui font partie de l’action collective canadienne contre Volkswagen n’ont pas encore finalisé leur réclamation pour recevoir leur compensation dans le scandale des moteurs diesel truqués. Il ne reste que quelques jours pour faire sa demande.

«On a un très bon taux de réclamation. La rentrée scolaire s’en vient, on souhaite que les gens ne passent pas à côté et qu’un maximum de personnes puisse en bénéficier », insiste Sylvie De Bellefeuille, avocate pour Option consommateurs, requérant du recours.

Le géant allemand a convenu de remettre 2,1 milliards$ en compensation aux Canadiens. L’entente vise quelque 105 000 véhicules diesel 2 L qui étaient équipés d’un logiciel de trucage pour déjouer les tests antipollution aux États-Unis.

Il y aurait donc environ 20% des membres du recours qui n’auraient pas finalisé leur réclamation jusqu’à maintenant. Ces derniers ont jusqu’au 1er septembre pour le faire en soumettant les documents requis.

«On a un certain nombre de gens qui se sont seulement enregistrés. D’autres qui n’ont pas soumis de documents ou encore qui ont reçu une offre préliminaire, mais sans aller plus loin. C’est également sans compter ceux qui ne se seraient pas encore manifestés», explique Me De Bellefeuille.

Milliers de dollars

Les membres du recours ont ensuite jusqu’au 30 décembre pour finaliser l’ensemble du processus, soit de recevoir une offre formelle et de fixer un rendez-vous pour la réparation, le rachat ou l’échange de leur véhicule.

«On souhaite éviter un embouteillage avec la période des Fêtes. Si les gens attendent trop à la dernière minute, des dossiers risquent de ne pas être traités à temps. On n’est pas dans un dossier pour 20$. Il y a plusieurs milliers de dollars à aller chercher», rappelle Me De Bellefeuille.

Pour ce qui est des véhicules 3 L, la période de réclamation se poursuit jusqu’au 31 mai prochain.