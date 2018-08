Lutte serrée entre QS et le PQ dans Hochelaga

Le château fort péquiste d’Hochelaga est menacé pour la première fois depuis 1989, alors que Carole Poirier doit notamment défendre son fief montréalais face aux avancées du solidaire Alexandre Leduc.

«Je suis une fille d’Hochelaga. Je ne changerai pas ma façon de faire. Je suis en mode action depuis 10 ans, et je l’ai été pendant 15 ans avant ça avec Louise Harel», lance avec défiance la députée péquiste, qui représente la circonscription depuis 2008.

Mme Poirier se félicite de la résorption de la «crise de l’embourgeoisement» dans une circonscription beaucoup plus pauvre que la moyenne québécoise, grâce entre autres à une mobilisation des citoyens. «Il n’y a plus eu d’actes de vandalisme depuis plus d’un an. On a une attitude favorable dans le quartier sur la construction de logements sociaux. Il y en a 300 nouveaux prévus sur Sainte-Catherine d’ici cinq ans», dit-elle.

Le candidat de QS Alexandre Leduc croit pouvoir déloger le PQ. Après 2012 et 2014, il croit que celle-ci sera la bonne. «Je n’ai jamais été dans une vendetta personnelle contre Carole Poirier. Je me présente parce que le PQ a fait son temps», explique-t-il.

Sur l’embourgeoisement, il croit qu’il faut tout simplement stopper la construction de condos. «On ne veut pas ostraciser les gens qui se sont acheté des condos. Mais les terrains qui restent, on veut les réserver pour les logements sociaux», a-t-il indiqué.

La santé

Les deux candidats veulent attirer l’attention sur la grave pénurie de médecins dans le quartier, où les citoyens peinent à avoir un médecin de famille.

La candidate caquiste Sarah Beaumier, qui pense que la CAQ pourrait faire une percée dans ce comté grâce à ses promesses en santé, est du même avis. «Il y a un problème d’accès aux médecins de famille», dit-elle.

Le libéral Julien Provencher-Proulx, qui défend le bilan du gouvernement Couillard en santé, reconnaît d’ailleurs les lacunes du réseau dans l’est de la métropole. Il croit tout de même pouvoir causer une surprise. «Il y a de plus en plus d’étudiants et de jeunes familles qui partagent les valeurs du PLQ, l’ouverture, l’inclusion, le respect de la diversité», a-t-il affirmé.

Les candidats

Sarah Beaumier, 38 ans (CAQ)

Stratège marketing, notamment chez Merck Canada, Novo Nordisk, au consulat général du Canada à New York, au Globe and Mail et plus récemment, à l’agence Touché!

«Je me suis énormément promenée. J’ai vu des personnes âgées, des jeunes. Nombre de gens qui m’ont parlé d’enjeux, comme mieux accueillir les immigrants et en avoir moins, j’ai beaucoup entendu parler de ça.»

Carole Poirier, 59 ans (PQ)

Députée d’Hochelaga pour le PQ depuis 2008

Directrice de cabinet de Louise Harel de 1997 à 2006

«Près de 45 % des citoyens d’Hochelaga n’ont pas de médecin de famille. Ceux qui en ont vont à l’extérieur. On meurt 10 ans plus jeune dans Hochelaga.»

Julien Provencher-Proulx, 35 ans (PLQ)

Titulaire d’une maîtrise en affaires publiques ainsi que d’un baccalauréat intégré en économie et politique de l’Université Laval. Barman-mixologue à Montréal.

«Je n’ai pas le secret, mais le ministre de la Santé a annoncé son intention de faire venir 100 médecins de famille français. Certains pourraient venir à Hochelaga.»

Alexandre Leduc, 34 ans (QS)

Candidat dans Hochelaga pour QS en 2012 et 2014. Détenteur d’une maîtrise en histoire et d’un certificat en droit du travail. Conseiller syndical à la FTQ

«Il manque de docteurs et de médecins dans le quartier. On veut faire le CLSC 24 heures sur 24 qui va devenir un pôle de santé.»

La circonscription de Hochelaga-Maisonneuve

Âge moyen: 37,9 ans

Revenu médian des ménages: 48 094 $ (moyenne du Québec : 68 344 $).

Population: 56 280