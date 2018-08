Pinnacle Foods ferme son usine de Laval, 150 emplois perdus

Pinnacle Foods a annoncé la fermeture de son usine de Laval, jeudi, par communiqué.

Environ 150 travailleurs perdront leur emploi en novembre prochain, lorsque l’entreprise spécialisée dans la production, la vente et la distribution de produits alimentaires y cessera ses opérations.

Des indemnités de licenciement seront offertes aux employés éligibles.

«Pinnacle a été avisé récemment qu'un contrat de production d'un tiers parti ne sera pas renouvelé à ses installations de Laval, au Québec. Cette réduction d'utilisation affecte radicalement l'efficacité de notre usine.

En conséquence, Pinnacle a décidé de transférer sa production de produits sans gluten à des sites alternatifs et fermer son usine de Laval», a indiqué l’entreprise américaine par voie de communiqué.

Basée à Parsippany, au New Jersey, Pinnacle Foods compte près de 5000 employés à travers les États-Unis et le Canada, et génère des revenus annuels de 3 milliards de dollars.