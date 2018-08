Québecor s'associe au premier ComediHUB

Pour sa première édition qui se tiendra vendredi à Québec, le ComediHUB, rendez-vous d'affaires et d'humour de ComediHa!, comptera sur le soutien de Québecor.

L'événement qui aura lieu entre les murs du Château Frontenac réunira créateurs, producteurs, diffuseurs, gérants et agents invités à échanger sur des sujets tels que les différents aspects du milieu de l'humour dans la province, le développement du marché français ou encore l'exportation et l'importation à l'échelle internationale.

«C’est un grand plaisir pour Québecor de s’associer au ComediHUB, un des premiers rendez-vous combinant humour, divertissement et affaires au Québec. Créé par et pour les acteurs du milieu, l’événement permettra de rapprocher les gens de l’industrie afin de créer de nouvelles opportunités pour stimuler la vitalité du marché et exporter tout le talent qui se trouve ici», a laissé savoir Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, dans un communiqué.

Au programme, le panel «Animer des soirées d'humour: qu'osse ça donne?» présenté par L' École nationale de l'humour et animé par Louise Richer, ainsi que les conférences du réalisateur et producteur Troy Miller («Arrested Development», «Flight of the Conchords»), la chercheuse indépendante Christelle Paré et le responsable des acquisitions humour du Groupe M6, François Trochet.