Qui sont les victimes du pont écroulé à Gênes?

Une famille en route vers la Sardaigne, des jeunes Français partis faire la fête, un couple de retour de voyage de noces...: deux jours après l'effondrement d'un pont autoroutier à Gênes, autorités et médias dressaient de premières listes des victimes.

Jeudi, le bilan provisoire faisait état de 38 morts confirmés, parfois identifiés uniquement grâce à leurs bijoux.

La préfecture de Gênes a diffusé une liste de 21 noms, avec leurs dates et lieux de naissance: uniquement les Italiens dont les familles ont été prévenues.

Sur cette liste, on trouve une famille entière originaire de Campomorone. Roberto, 44 ans, Ersilia, 41 ans et leur fils Samuele, 8 ans. Selon le témoignage de leurs proches dans la presse, ils étaient en route pour prendre un ferry pour des vacances en Sardaigne.

Dans une autre voiture, une famille de la région de Turin. Andrea, 49 ans, et Claudia, 48 ans, étaient à peine rentrés d'un voyage de noces en Californie et voyageaient avec les deux enfants de Claudia, Manuele, 16 ans, et Camilla, 12 ans.

Andrea, 48 ans, était père de famille et jouait au club de football Portuali Voltri à Gênes. «Notre associé, notre ami, notre collègue victime de la tragédie du pont Morandi. Ciao Andrea...», a salué le club sur sa page Facebook.

Giorgio, 57 ans, était un ancien champion de moto devenu entrepreneur. Alberto, un anesthésiste de 32 ans travaillant à Pise, voyageait avec sa petite amie, Marta, 29 ans.

Gennaro, un routier napolitain de 43 ans qui travaillait dans le transport de fruits et légumes, rentrait en Italie après une livraison en France.

Vincenzo, 58 ans, patron d'une compagnie de transport de Grotte, en Sicile, laisse derrière lui une femme et deux enfants.

Dans la liste figurent aussi un Piémontais de 49 ans, trois Napolitains de 24, 26 et 29 ans, un Calabrais de 57 ans, mais aussi quatre Gênois âgés de 33 à 55 ans.

Les services diplomatiques de Santiago ont aussi confirmé la mort de trois Chiliens qui résidaient en Italie.

La France déplore quatre morts, quatre jeunes d'une vingtaine d'années, originaire du sud-ouest, amateurs de festivals de musique techno. Trois amis qui partaient au Teknival qui avaient récupéré en route un quatrième «teufeur» pour partager les frais.