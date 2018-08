Un homme brûlé par une plante à Sherbrooke

Un employé de Récup Estrie, à Sherbrooke, a été brûlé par une plante toxique en début de semaine, lors du tri des matières recyclables.

L’incident s’est produit lorsque l'employé a manipulé un plant de berce du Caucase, une plante envahissante dont la sève cause des brûlures au contact de la peau. Même s'il portait des gants, l'homme a subi des blessures aux avant-bras. Il a été transporté à un centre hospitalier du secteur pour y recevoir des soins.

Lors de son passage chez Récup Estrie, jeudi, l’équipe de TVA Nouvelles a constaté la présence d’objets inusités et dangereux pour la santé et la sécurité des employés. Par exemple, des batteries, des pièces d'automobiles, de l'huile, des jouets d'enfants, des vêtements, et même des balles de fusil!

Toutefois, c'est la première fois que des plants de berce du Caucase aboutissent chez Récup Estrie. Pour Pierre Avard, vice-président du centre de tri, cet incident est la goutte qui fait déborder le vase.

«Ils ont des gants, de l'équipement, mais ce n'est pas prévu de recevoir des plantes. C'est un peu la goutte qui fait déborder le vase pour nous ici. On est rendu à craindre et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on fait le rappel de ce qu'on doit mettre et où on doit le mettre. Les gens ont des outils disponibles», a indiqué M. Avard, qui est également conseiller municipal à la Ville de Sherbrooke.